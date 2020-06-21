الأحساء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأصدرت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء (أسرية) تقريراً عن إنجازات ونشاطات وبرامج قطاعات إدارات الجمعية المختلفة لعام 2019م، استفاد منها 82.552 مستفيدًا ومستفيدةً في محافظة الأحساء وخارجها، و 522.300 زائر لموقع المستشار، و 4.400.000 مشاهد لمواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح التقرير أن معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب (رجال) قدم 61 برنامجًا، استفاد منها 2268 مستفيدًا ومستفيدةً، فيما قدم معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب (نساء) 42 برنامجًا، استفاد منها 1097 مستفيدةً .أما المركز الإعلامي فقدّم 7 برامج، استفاد منها 13200 مستفيد ومستفيدة، ومئات الألوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإذاعات والقنوات الفضائية، وفي مركز الإصلاح الأسري تم التعامل مع عشرات القضايا الأسرية المختلفة التي بلغت 771 قضية، استفاد من الصلح 3258 مستفيدًا ومستفيدة، بنسبة صلح بلغت %71، فيما قدّم قسم الاستشارات عددا من الاستشارات الأسرية المختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 13967 مستفيدًا ومستفيدة .وأضاف التقرير أن الأندية النسائية قدّمت 213 برنامجًا للبنات والنساء، استفاد منها 37،807 مستفيدات، وقدمت فروع الجمعية 265 برنامجاً أسريًا، استفاد منها 7057 مستفيدًا ومستفيدة، فيما قدمت إدارة الجودة والتخطيط 16 برنامجًا، استفاد منها 232 مستفيدًا ومستفيدة، أما الأندية الشبابية فقدّمت 41 برنامجًا، استفاد منها 704 مستفيدين .وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن صالح السهيل أن مسيرة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء بدأت بتاريخ 5 /6/ 1426هـ في جمعية البر بالأحساء، وبعد عطاء استمر 12 عامًا، وفي اليوم الـ 25 من شهر محرم عام 1438هـ استقلّت بمسمى "جمعية التنمية الأسرية بالأحساء"، وتتكون من 14 قطاعًا تتضمن مركزًا للإرشاد الأسري، ومركزًا للإصلاح الأسري، ومعهدين عاليين للتنمية الأسرية للتدريب أحدهما للرجال، والآخر للنساء، وأربعة فروع، و 4 أندية للبنات، وناديين للشباب، ومركزًا إعلاميًا، وإدارة للتنسيق، وإدارة للعمليات المساندة، وإدارة للشراكات، وإدارة للتطوع، والإدارة المالية، والإدارة النسائية، مقدماً شكره للعاملين والداعمين للجمعية ونشاطاتها وبرامجها المختلفة .// انتهى//19:05ت م0220