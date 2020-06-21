الأحساء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأطلقت غرفة الأحساء أمس مبادرة "نواجه كورونا من خلال التنمية في ٩٠ يوما"، من خلال لقاء افتراضي بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية عبدالمنعم الراشد.وتضمنت المبادرة -التي تأتي ضمن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الغرفة والمؤسسة منذ أكثر من عامين- 55 برنامجًا نوعيًا، تمتد على مدى 158 يومًا، وتشتمل على 279 ساعة تدريب ضمن مسارات عدة، تضم "الإبداع والابتكار، والثقافة والفنون، والبرمجة، والتطوع، واللغة الإنجليزية، والقيادات الشابة"، وذلك بمشاركة 85 متطوعًا من المدربين المتخصصين والمتميزين.وتهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات أبناء وبنات مجتمع الأحساء وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مسارات مهارية ومعرفية وتدريبية نوعية من خلال استثمار التقنية لتنمية المجتمع وبناء جيل متميّز ومنتِج ومشارك بهمّة ومسؤولية في بناء وطنه ومجتمعه، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية للغرفة وتحفيز القطاع الخاص لإطلاق مبادرات وبرامج للمسؤولية المجتمعية.// انتهى//.19:13ت م0223