عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري سير العمل في الإدارات بمقر الأمانة بعرعر.والتقى أمين المنطقة بعدد من المواطنين, موجهاً بسرعة التجاوب معهم وإنهاء معاملاتهم سواء الإدارية أو الميدانية.‏وتأتي تلك الجولات الإدارية المستمرة بهدف التأكد من تيسير الأعمال الإدارية والميدانية وفق الخطط والإستراتيجيات التي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالقطاع البلدي بالمنطقة.// انتهى //20:35ت م0241