تبوك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بتبوك اليوم , عن تقديم عدد من الدورات و البرامج التدريبية الصيفية للعام ١٤٤١هـ التي تنفذ "عن بعد" ، وتستهدف جميع شرائح المجتمع بهدف رفع المستوى المعرفي والثقافي لأفراده.وبينت العمادة أن هذه الدورات التي ستنطلق في الـ 7 من شهر ذو القعدة, تشمل 8 دورات في مختلف اللغات الأجنبية و 6 دورات في الحاسب الآلي و12 دورة في التنمية البشرية وتطوير الذات.ودعت العمادة الراغبين في حضور تلك الدورات والبرامج بالتسجيل فيها من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: www.ut.edu.sa .// انتهى //20:36ت م0242