الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأتاحت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني لكورونا كوفيد - 19 بعدة لغات إضافة للغة العربية هي: الإنجليزية، والهندية، والأردو، والبنقالية، والأفغانية، والفلبينية، والإندونيسية.وكانت الصحة قد أطلقت مؤخراً الموقع الإلكتروني الجديد (الوقاية من كورونا)، وهي المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية، والحالات الجديدة، وحالات التعافي، وحالات الوفاة في جميع مناطق المملكة .ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم، ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل: تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز (937)، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، ويمكن الاطلاع على الموقع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: covid19awareness.sa// انتهى //20:37ت م0243