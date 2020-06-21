ظهران الجنوب 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعاودت محلات الحلاقة الرجالية بمحافظات ظهران الجنوب والحرجة وسراة عبيدة وطريب وتثليث جنوب منطقة عسير اليوم, نشاطها بعد رفع التعليق عن الأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة.وكثفت بلديات تلك المحافظات الرقابة على محال الحلاقة الرجالية للوقوف على مراعاتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة.ودعت إلى استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل ، وتقديم الخدمة للعميل من قِبَل عامل واحد ، والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه، وإلغاء جميع خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة، حاثة العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.// انتهى //20:38ت م0244