سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف خلال جولاتها الرقابية المشددة على صوالين الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وذلك بعد السماح لها بإعادة نشاطها اليوم.وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن الأمانة مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.وشدد الدكتور الشراري على أن الأمانة وبلدياتها ستقوم فورياً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات، أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس (كوفيد 19)، داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //20:38ت م0245