عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسيواصل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية حملته التوعوية في الأسواق والجهات الحكومية والأهلية بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويقوم الفريق التطوعي الصحي بتقديم خدمة الفرز البصري والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم اليدين، والتوعية الصحية بطرق التسوق الصحيحة منها: الدفع الإلكتروني ، وعدم لمس الوجه ، وتجنب الازدحام ، بالإضافة لتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية.// انتهى //20:39ت م0246