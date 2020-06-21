حائل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على التوجيهات السديدة منذ بدء جائحة كورونا التي حفظت -بتوفيق الله- صحة المواطن والمقيم, معرباً سموه عن تهنئته بصدور الموافقة الكريمة برفع منع التجول بشكل كامل الذي سينعكس إيجاباً -بعون الله- على الاقتصاد الوطني.ونوه سمو نائب أمير المنطقة بالأعمال المبذولة من جميع الجهات الخدمية والأمنية ومن المسؤولين والمتطوعين والعاملين في مكافحة جائحة كورونا والروح المسؤولة التي ظهر بها أبناء الوطن والمقيمون عبر الالتزام بـ"البروتوكولات" والاحترازات الصحية, مشيراً سموه إلى أن استمرار هذا الالتزام والحرص من الجميع سيعجل بزوال هذه الجائحة بإذن الله.وفي ختام تصريح سموه حمد الله وشكره على نعمه العديدة وسأله جل وعلا أن يحفظ الوطن آمناً مستقراً وأن يديم على الجميع لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب.// انتهى //20:41ت م0248