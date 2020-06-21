بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في مبادرة "ملتزمون" للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، التي تشرف عليها إمارة المنطقة وينفذها التجمع الصحي وعدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمنطقة.وتستهدف المبادرة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ صالح بن علي العميرة، أن مشاركة الفرع بهذه المبادرة جاء انطلاقاً من حملة "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وبين العميرة حرص وتوجيه معاليه بالتفاعل مع هذه المبادرات والحملات الوطنية ومتابعته شخصياً والتأكيد على المشاركة المتميزة مع الجهات الحكومية الأخرى.// انتهى //20:45ت م0249