عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعادت الصالات الرياضية بمدينة عرعر اليوم, لاستقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عن الصالات الرياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ورصدت عدسة "واس "تطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية داخل الصالات الرياضية ضماناً لسلامة المرتادين لهذه الصالات، واحترازاً من انتقال عدوى "كوفيد 19".وأشاد مرتادي الصالات الذين أبدوا فرحتهم بعودة الصالات الرياضية، بجميع التدابير والاحتراز ات الوقائية التي قامت بها الحكومة والقرارات التي اتخذتها حفاظا على صحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة، ومدى الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجميع لدى القيادة.// انتهى //20:47ت م0250