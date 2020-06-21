جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأنهت أمانة محافظة جدة تهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة للسكان والزوار مع قرار الموافقة على رفع منع التجول.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي أنه جرى استغلال فترة منع التجول في تكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار, مضيفاً أنه بعد صدور قرار الموافقة على رفع منع التجول وإمكانية العودة للأوضاع الطبيعة،فتحت المرافق العامة لاستقبال الزوار مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأفاد أن الأمانة قامت ضمن خطتها بتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام, مشيراً إلى استمرار الأمانة في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء ، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //20:51ت م0252