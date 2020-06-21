مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات المركز الصيفي الإلكتروني "عن بعد" الذي تنفذه عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى لطلابها وطالباتها خلال إجازة الصيف لهذا العام 1441هـ لخلق بيئة ترفيهية تدعم مواهبهم، وتمنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم المختلفة.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن المركز الذي يستمر حتى الثالث من شهر ذي الحجة القادم يهدف لتوفير مساحة من الرفاهية للطلبة, حيث يستطيعون من خلاله الاستمتاع بهواياتهم مع أقرانهم، وتنمية مواهبهم، ومواكبة تطلعهم لكل ما هو جديد، تحت إشراف متخصصين في المجالات التي يرغبونها.ولفت الانتباه إلى أن المركز يضم عدة مسارات تطويرية كمسار اللغات، والابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والقائد الفعال، واكتشاف الموهبة، وتطوير الذات، والحاسب الآلي والتقنية الرقمية، والتصميم، والإعلامي المؤثر، وأدوات البحث الوظيفي، وحفظ القرآن والحديث، إضافةً لمسار التغذية واللياقة الصحية.وأفاد أن المركز الصيفي بالجامعة شهد خلال أكثر من 20 سنة صقل مواهب العديد من الطاقات الشابة، وأسهم في تسخير طاقاتهم وصقل مواهبهم، وكان نواة انطلاقتهم في تسطير نجاحهم، وقطف ثمار اهتمامهم المبكر بقدراتهم واستثمار أوقاتهم في النافع لهم ولمجتمعهم.// انتهى //20:52ت م0253