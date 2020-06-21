طريف 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية بمحافظة طريف عودة الموظفين إلى مقار ‏أعمالهم اليوم تحت شعار "نعود بحذر" وذلك بما لا يزيد عن نسبة ‏‏75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية .‏وأكدت الجهات الحكومية استمرار العمل بتطبيق "البروتوكولات" الوقائية ‏للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) التي أصدرتها وزارة ‏الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ‏‏(وقاية) , والعمل كذلك على استمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور ‏لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم , حيث تبدأ المجموعة الأولى ‏عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، فيما تبدأ المجموعة الثانية العمل من ‏الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ‏ص , مع استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة ‏الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد , وأن ‏تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة ‏بالعمل عن بُعد.‏فيما عزز موظفو الجهات الحكومية الوعي المجتمعي من خلال الالتزام "بالبروتوكولات" الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المتعلقة بتطبيق التباعد الاجتماعي ، ومنع تجمعات العمل والمصافحة بالأيدي ، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسة ، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول ، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخِدْمات .كما عملت الجهات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها ، والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية ، مثل المعقمات والمطهرات مع توجيه الموظفين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر.// انتهى //20:52ت م0254