عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعادت مضامير المشاة وممارسة رياضة المشي من جديد وسط وعي مجتمعي بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل مرتاديها من المواطنين والمقيمين وذلك تزامناً من العودة الطبيعية للحياة بمدينة عرعر تحت شعار " نعود بحذر" للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد .وعبّر الكثير من المواطنين في حديثهم لـ" واس " أن ممارسة الرياضة بكل الأوقات أمر جميل وينبغي التقيد في التعليمات الصادة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتعقيم والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها , مؤكدين أن الجميع مسؤول فيها .// انتهى //20:54ت م0255