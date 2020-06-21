عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت صالونات الحلاقة الرجالية بمختلف المحافظات التابعة لمنطقة الحدود الشمالية اليوم زبائنها من جديد تزامناً مع العودة الطبيعة للحياة وسط إجراءات احترازية ووقائية، من شأنها حماية العملاء من فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من التعليمات الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.وتأتي الإجراءات في استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنها لبس الكمام والقفازات ورداء القص وشرط الرقبة والرداء البلاستيكي ونحوها ,بالإضافة إلى إرشادات واشتراطات تتعلق بصحة وحماية الزبائن والحلاقين.من جانبها , تكثف أمانة منطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية للتأكد من التزامها بـ"البروتوكولات" الصحية المتبعة .// انتهى //20:57ت م0256