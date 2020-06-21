اجتماعي / صالونات الحلاقة في محافظات الحدود الشمالية تستقبل زبائنها يإجراءات احترازية تضمن الوقاية من (كوفيد 19)
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
استقبلت صالونات الحلاقة الرجالية بمختلف المحافظات التابعة لمنطقة الحدود الشمالية اليوم زبائنها من جديد تزامناً مع العودة الطبيعة للحياة وسط إجراءات احترازية ووقائية، من شأنها حماية العملاء من فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من التعليمات الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتأتي الإجراءات في استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنها لبس الكمام والقفازات ورداء القص وشرط الرقبة والرداء البلاستيكي ونحوها ,بالإضافة إلى إرشادات واشتراطات تتعلق بصحة وحماية الزبائن والحلاقين.
من جانبها , تكثف أمانة منطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية للتأكد من التزامها بـ"البروتوكولات" الصحية المتبعة .
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20:57ت م
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