أبها 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت الحدائق العامة في منطقة عسير اليوم, المتنزهين بعد تهيئتها وإعادة تأهيلها لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس "كوفيد١٩"، وذلك إثر رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها.ورصدت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" إقبال المتنزهين على الحدائق العامة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة، ومن أبرزها التباعد الجسدي, حيث حرص مرتادو الحدائق في أبها على ترك مسافات لعدة أمتار بين كل عائلة وأخرى وارتداء جميع فئات المجتمع الكمامات الطبية والقماشية.وكانت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها نفذت خلال الأيام الماضية حملات تطهير وتعقيم لجميع الحدائق العامة ومواقع التنزه والترفيه قبل فتح أبوابها للمرتادين.// انتهى //21:05ت م0258