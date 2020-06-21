مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعقدت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ممثلة في كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال, اجتماعًا افتراضيًّا مع مؤسسة الملك خالد الخيرية لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية وتقديم برامج تخدم أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم.وأكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميرة نوف بنت محمد آل سعود، دور الكرسي في دعم شباب وفتيات الوطن بأبحاث وبرامج متنوعة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الكرسي في تقديم برامج مجتمعية هادفة وذات أثر مستدام، تخدم أطياف المجتمع كافة بما يوائم الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه استعرض عميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تقدمها العمادة وأهدافها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، مشيدا بأهمية التعاون بين الجهتين في دعم مجالات ريادة الأعمال وإثراء المجتمع ببرامج نوعية, مثمّنًا حرص سمو الأميرة نوف بنت محمد على عقد الاجتماع افتراضيَّا في ظل الظروف الراهنة، واهتمامها بما يقدمه الكرسي خاصة، وعمادة البحث العلمي بشكل عام.من جهته بين وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية الدكتور عبد الإله الغامدي دور الكراسي البحثية في خدمة المجتمع بتعاونها مع مختلف الجهات الداعمة, فيما استعرض أستاذ كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمود فلاتة، رسالة الكرسي وأهدافه والأبحاث والأنشطة التي نفذها وأسهم بالإشراف عليها, مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها والخطط المستقبلية له والمقرر تنفيذها في المرحلة القادمة، لافتاً الانتباه إلى الأهداف المشتركة بين الكرسي ومؤسسة الملك خالد.يذكر أن الكرسي نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية مرموقة، ومصنفة عالمياً، وأسهم في تنظيم لقاءات وندوات علمية في مجال الإبداع وريادة الأعمال، علاوة على المسابقات والدورات التدريبية التي أطلقها لدعم طلاب وطالبات الجامعة، ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة، وحاز على تكريم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة, والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //21:16ت م0259