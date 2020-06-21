إسلام آباد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم إلى 179445 حالة، توفي منها 3555 حالة، وتماثل 67892 حالة للشفاء.وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية أنه يوجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس 69628 حالة في إقليم السند، و65739 حالة في إقليم البنجاب، و21997 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و9328 حالة في إقليم بلوشستان, كما يوجد 10662 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1278 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و813 حالة في إقليم كشمير.// انتهى //21:36ت م0260