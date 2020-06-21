ينبع 29شةال 1441هـ الموافق 21يونيو 2020م واسحصل 10 من طلاب وطالبات كلية ينبع الجامعية بالهيئة الملكية بينبع على منحة من معهد الإداريين IMA في الولايات المتحدة الأمريكية لآداء الاختبارات اللازمة لشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA بدون تكاليف مالية.وتشمل المنحة التكفل برسوم دخول البرنامج وتوفير المادة العلمية للبرنامج، ويضاف هذا الإنجاز إلى ما سبقه من إنجازات تحققت لكليات الهيئة الملكية بينبع في هذا الجانب، ويؤكد جودة المخرجات التعليمية والمناهج الدراسية لكلية ينبع الجامعية والحرص على تقديم تعليم وفق معايير الجودة العالمية والكفاءة العلمية التعليمية.//انتهى //21:40ت م0261