نجران 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في المملكة بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.ونوه سموه بالرعاية والدعم والمتابعة التي أولتها القيادة الرشيدة لجميع أجهزة الدولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد التي تؤكد حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة .وأكدّ سموه أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة أسهمت في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس منوهاً سموه بزيادة الوعي والمسؤولية لدى المواطنين باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والمداومة على التعقيم والبعد عن التجمعات والإبلاغ عند ظهور حالات الإصابة.وعبّر سمو نائب أمير منطقة نجران عن فخر الجميع واعتزازهم بما قدمه أبطال الصحة ورجال الأمن والمسؤولون والعاملون والمتطوعون من أبناء هذا الوطن خلال الأشهر الماضية داعياً سموه الجميع الى الالتزام بتطبيق التعليمات و"البرتوكولات" المعتمدة كافة للعودة الآمنة -بإذن الله- إلى الحياة الطبيعة ، سائلا الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.// انتهى //21:44ت م0263