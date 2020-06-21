جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت صوالين التجميل النسائية بمحافظة جدة تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب رفع إيقاف نشاطها والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة لطبيعتها ، وذلك وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة للأنشطة التجارية ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير حفاظاً على سلامة وصحة مرتادات هذه المنشآت .وكثفت أمانة محافظة جدة ضمن خطتها الشاملة الرقابة على صوالين التجميل النسائية ، والتأكد من تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي الفيروس والتزام هذه المنشآت بالضوابط والاشتراطات اللازمة كافة التي من شأنها حماية العميلات والموظفات والحفاظ على صحة الجميع ، مع التعامل مع المخالفات وفق اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشأة مخالفة .ودعت الأمانة الجميع للتعاون بالإبلاغ عن أي صالون نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية و الاحترازية ، وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 .// انتهى //21:52ت م0266