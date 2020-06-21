اجتماعي / صوالين التجميل النسائية بجدة تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا مع استئناف نشاطها
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
شهدت صوالين التجميل النسائية بمحافظة جدة تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب رفع إيقاف نشاطها والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة لطبيعتها ، وذلك وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة للأنشطة التجارية ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير حفاظاً على سلامة وصحة مرتادات هذه المنشآت .
وكثفت أمانة محافظة جدة ضمن خطتها الشاملة الرقابة على صوالين التجميل النسائية ، والتأكد من تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي الفيروس والتزام هذه المنشآت بالضوابط والاشتراطات اللازمة كافة التي من شأنها حماية العميلات والموظفات والحفاظ على صحة الجميع ، مع التعامل مع المخالفات وفق اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشأة مخالفة .
ودعت الأمانة الجميع للتعاون بالإبلاغ عن أي صالون نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية و الاحترازية ، وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 .
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