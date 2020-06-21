القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – اليوم بحضور الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي ورشة العمل الافتراضية للمناهج الكشفية العربية المطورة ، التي بدأت الخميس الماضي، لمراجعة أدلة المناهج بالمراحل الكشفية المختلفة، وإعدادها للعمل بها وتطبيقها بالجمعيات الكشفية العربية.وتضمنت فعاليات اليوم جلسة لدراسة معايير وأسس منهاج البراعم والعصافير ، وعرضا لتجارب الكشافة في مصر والمغرب والسودان والإمارات في ذلك المجال ، ومن ثم وزع المشاركون على مجموعات عمل لمناقشة أسس تقييم ومراجعة المناهج حسب المراحل والمقترحات لطرق وأساليب الترويج لها ، جرى بعد ذلك عرض لنتائج المجموعات.عرض بعد ذلك مدير إدارة البرامج في الإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي، تطبيق (أنا كشاف) الذي أعدته إدارة الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع لجنة البرامج وتقنية المعلومات، والذي يسمح للبرنامج الكشفي أن يواكب التكنولوجيا دون المساس بالأصول والطريقة والتقاليد الكشفية.أُلقيت بعد ذلك كلمة للأمين العام للمنظمة عمرو حمدي ، وكلمة لرئيسة اللجنة الكشفية الفرعية العربية للبرامجإيمان شريكان ، أكدا فيها على أهمية عقد تلك الورشة ، وأهمية مخرجاتها ، والتفاعل الذي شهدته على مدى 4 أيام ، ومدى حرص المشاركين الذين يمثلون 17 جمعية كشفية من مسؤولي ومفوضي البرامج ، وكذا أعضاء لجنتي البرامج وتنمية القيادات ومستشاري الشباب ومستشاري المنظمة على التطوير ومواكبة العصر مع الحرص على استمرارية أصالة الحركة الكشفية .// انتهى //22:26ت م0268