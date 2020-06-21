الأحساء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسكثفت صحة الأحساء، ممثلة في إدارة التواصل والتوعية الصحية، حملاتها التوعوية الميدانية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين بمشاركة أكثر من 70 متطوعا دربوا وأهلوا على سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية ضمن برنامج التطوع الصحي، تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في المملكة.واستهدفت الفرق التطوعية منذ الأسبوع الماضي المراكز التجارية والأسواق الشعبية من أجل توعية البائعين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك جوامع المحافظة بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.كما تستهدف الحملة العاملين في الميادين العامة والشركات والمستودعات الكبرى في المحافظة، حيث وزعت النشرات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة بعدة لغات لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية لهذه الفئة، وتعريفهم بسبل الوقاية منها، إضافة إلى أن الحملة ستستهدف أيضاً عددا من الدوائر والمنشآت الحكومية.// انتهى//.22:26ت م0269