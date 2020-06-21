واشنطن 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 32,411 إصابة مؤكدة و 560 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,248,029 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 119,615 حالة وفاة.// انتهى //23:35ت م0286