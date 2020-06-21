لندن 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب "غوديسون بارك" بدون جماهير، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وهي المباراة الأولى لمتصدر الدوري الإنجليزي بعد 106 أيام من آخر مباراة خاضها في الدوري قبيل تعليق البطولة بسبب انتشار جائحة كورونا في منتصف مارس الماضي.ورفع ليفربول رصيده في صدارة الترتيب إلى 83 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين وملاحقه المباشر، الذي سيلعب لقاءه مع بيرنلي غدًا.وبات فريق ليفربول بحاجة إلى خمس نقاط من المباريات الثماني المتبقية لتأكيد تتويجه بلقب الدوري.وفضل كلوب عدم إشراك هداف الفريق المصري محمد صلاح، حيث بقي على مقاعد البدلاء، وشارك بدلًا عنه الياباني تاكومي مينامينو.وكان إيفرتون قادرًا على هز شباك ضيفه في الدقائق الأولى من اللقاء عندما سدد البرازيلي ريتشارليسون كرة بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى مواطنه أليسون بيكر عند الدقيقة الـ (4).وشهد الشوط الثاني تفاوتًا في السيطرة، بين الفريقين دون فرص حقيقية أو تهديد مباشر على المرميين.ودفع كلوب بأليكس أوكسلايد-تشامبرلين والبلجيكي ديفوك أوريغي والهولندي جورجينيو فينالدوم بهدف إضافة ضغط هجومي على مرمى الخصم، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تعامل مع المباراة بالشكل المناسب وأغلق منطقته أمام هجوم فريق ليفربول.وتحولت المباراة في دقائقها الأخيرة لمصلحة إيفرتون، حيث أنقذ بيكر ومن بعده القائم الأيمن مرمى ليفربول من هدفين محققين بعدما صد الأول كرة من مسافة قريبة لدومينيك كلافيرت-لويس وصلت إلى توم ديفيس الذي سددها في الزواية العكسية لترتطم بالقائم .// انتهى //23:36ت م0287