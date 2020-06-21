نواكشوط 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2984 إصابة مؤكدة.وأوضح مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود في المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنها اكتشفت الإصابات الجديدة بعد إجراء 1960 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى أنه سُجلت 115 حالة شفاء ليصبح عدد المتعافين من الوباء 811 حالة.وأفاد محمود بوفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 111 حالة.// انتهى //23:53ت م0289