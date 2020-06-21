رفحاء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسيواصل مراقبو بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية جولاتهم الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.وأفادت البلدية أن فرقها الرقابية أجرت اليوم عدة جولات على المنشآت الغذائية، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //23:54ت م0290