القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأجرى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العربي، أن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع في العراق في ظل الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العراقية خاصة في المناطق الشمالية.وعبر رئيس البرلمان العربي عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض للعمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا وإيران التي تستهدف أمن وسلامة العراق، وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.//انتهى//23:54ت م0291