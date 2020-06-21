روما 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعاد أتالانتا الابتسامة الى جماهيره في مدينة برغامو، إحدى المدن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، في أولى مبارياته عقب استئناف الدوري المحلي لكرة القدم بفوزه 4 - 1 على ضيفه ساسوولو في مواجهة مؤجلة من المرحلة الـ 25، معززًا فرصته ببلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل، ورافعًا رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن روما الخامس، وعلى بعد 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.// انتهى //23:55ت م0292