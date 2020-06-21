رياضي / الدوري الإيطالي: أتالانتا ينتصر على فريق ساسوولو ويعزز فرصته في التأهل لدوري الأبطال
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
روما 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
أعاد أتالانتا الابتسامة الى جماهيره في مدينة برغامو، إحدى المدن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، في أولى مبارياته عقب استئناف الدوري المحلي لكرة القدم بفوزه 4 - 1 على ضيفه ساسوولو في مواجهة مؤجلة من المرحلة الـ 25، معززًا فرصته ببلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل، ورافعًا رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن روما الخامس، وعلى بعد 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.
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23:55ت م
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