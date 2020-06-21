رفحاء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بلينة بمنطقة الحدود الشمالية بروشورات توعوية وإرشادية مترجمة بجميع اللغات" على العمالة في أماكن وجودهم، تتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته.وتهدف الجمعية من خلالها إلى تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته ومنع انتشاره, وفي إطار مشاركتها المجتمعية من خلال توعية العمالة من المقيمين "غير الناطقين باللغة العربية"بالاحترازات الوقائية والحد من انتشار جائحة فايروس كورونا.// انتهى //23:55ت م0293