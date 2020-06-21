مدريد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستغلب فالنسيا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين ليقترب من المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).وافتتح المهاجم البرتغالي غونسالو غيديش التسجيل بعد مرور 12 دقيقة قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني عند الدقيقة 35 .وكان فالنسيا شارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وخرج على يد اتالانتا الإيطالي في ثمن النهائي.ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كل من ريال سوسييداد، وفياريال.// انتهى //23:56ت م0295