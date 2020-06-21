مدريد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستغلب سلتا فيغو على ضيفه ألافيس بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من الكولومبي جايسون موريو (14)، إياغو اسباس (20 من ركلة جزاء)، البرازيلي رافينيا (40 و41)، نوليتو (78 من ركلة جزاء)، وساني مينا (86).وهو الفوز الأول لصاحب الأرض منذ عودة منافسات لا ليغا إذ خسر أمام ضيفه فياريال 0 - 1، وتعادل سلبيًا مع مضيفه بلد الوليد، في المقابل خسر ألافيس أمام صاحب الأرض إسبانيول 0 - 2 وفاز على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها.وابتعد سلتا فيغو الذي دخل المباراة مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثانية عن منطقة الخطر ببلوغه النقطة الثلاثين وأصبح في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //23:56ت م0296