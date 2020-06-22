رياضي / نيوكاسل يتغلب على شيفيلد في الدوري الانجليزي

الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
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الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
‏‎تغلب نيوكاسل يونايتد على شيفيلد يونايتد 3 - صفر، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل الفرنسي الان سانت-ماكسيم (55) والاسكتلندي مات ريتشي (69) والبرازيلي جويلينتون (78) اهداف المباراة.
‏‎وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق سبع نقاط عن تشلسي.
‏‎في المقابل، تقدم نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الممتازة بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.
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