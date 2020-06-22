رياضي / نيوكاسل يتغلب على شيفيلد في الدوري الانجليزي
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
تغلب نيوكاسل يونايتد على شيفيلد يونايتد 3 - صفر، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل الفرنسي الان سانت-ماكسيم (55) والاسكتلندي مات ريتشي (69) والبرازيلي جويلينتون (78) اهداف المباراة.
وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق سبع نقاط عن تشلسي.
في المقابل، تقدم نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الممتازة بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.
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