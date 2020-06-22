الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس‏‎تغلب نيوكاسل يونايتد على شيفيلد يونايتد 3 - صفر، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجّل الفرنسي الان سانت-ماكسيم (55) والاسكتلندي مات ريتشي (69) والبرازيلي جويلينتون (78) اهداف المباراة.‏‎وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق سبع نقاط عن تشلسي.‏‎في المقابل، تقدم نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الممتازة بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.// انتهى //00:02ت م0297