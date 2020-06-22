الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس‏‎قلب تشلسي تأخره بهدف أمام مضيفه استون فيلا إلى فوز 2 - 1، اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز رصيده في المركز الرابع ويبقي منافسه في دائرة خطر الهبوط.‏‎وتقدم استون فيلا عن طريق كورتني هاوس في الدقيقة (43)، ورد تشيلسي بهدفين عن طريق لأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (60)، والفرنسي أوليفيه جيرو عند الدقيقة (62).‏‎ورفع تشلسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، محققا فوزه الأول خارج ارضه في العام الجاري ومتقدما بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد.في المقابل، مني استون فيلا بخسارته السادسة في آخر سبع مباريات ما وضعه أمام مهمة صعبة للبقاء في الدوري الممتاز بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علما أنه استهل عودة منافسات الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين الأربعاء الماضي.// انتهى //00:03ت م0298