الطوال ٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ م واسبدأت جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الطوال مساء اليوم، تنفيذ دورة صيفية عن بعد لطلاب حلقات التحفيظ بجامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال بمنطقة جازان حسين يحيى عواف أن الجمعية تنظم دورة صيفية على مدى شهر كامل عبر منصة التعليم عن بعد.وأكد أن الدورة تستهدف طلاب الحلقات بالمحافظة على ثلاث فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، راجياً العون والتوفيق للجميع.// انتهى //00:17ت م0299