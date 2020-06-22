رفحاء 29 شوال 1441 الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت الحدائق العامة ومضامير المشاة بمحافظة رفحاء مرتاديها اليوم، وسط التزام مجتمعي كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة.وشهدت الحدائق العامة عودة الأسر لها بحذر, واستقبلت مضامير المشاة محبي الرياضة وممارسي المشي من جديد وسط وعي مجتمعي بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية،وذلك تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار " نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.وكانت بلدية محافظة رفحاء قد هيأت الحدائق العامة ومضامير المشاة خلال الأيام الماضية, فيما قامت بحملات تطهير وتعقيم لمختلف الحدائق والمرافق ومواقع التنزه والترفيه.// انتهى //01:00ت م0300