الرياض 29 شوال 1441 الموافق 21 يونيو 2020 م واسبدأت الصالات والمراكز الرياضية في جميع مناطق ومدن المملكة، وبإشراف من وزارة الرياضة اليوم في استقبال المستفيدين من الأنشطة الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية المعلنة من قبل الوزارة في (البروتوكول الطبي) المخصص لهذه الأنشطة.وتابعت فروع وزارة الرياضة بمختلف مناطق ومدن المملكة عودة النشاط في الصالات والمراكز الرياضية، وأشرفت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للدليل الإرشادي الخاص بالبروتوكول الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير التوعوية على كافة مرتادي هذه المراكز الرياضية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid-19).// انتهى //01:02ت م0301