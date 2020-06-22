الرياض 29 شوال 1441 الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة.ومن أبرز مهام الغرفة تسهيل متابعة أي استفسارات أو احتياجات فيما يخص الدليل الإرشادي لعودة التدريبات، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهيل عودة النشاط الرياضي والحفاظ على صحة عناصر اللعبة وتقديم المساندة على مدار الوقت للجميع.وثمن الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم الاهتمام الذي توليه وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي في المملكة وتذليل جميع العقبات من أجل عودة المنافسات الكروية بشكل آمن.وأكد القاسم أن الغرفة ستعمل إلى جانب الأندية تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدكتور صالح الحارثي، مبينًا أن ذلك يأتي في سبيل متابعة تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة.// انتهى //01:03ت م0302