مدريد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسانتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق المواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي برشلونة، بفوزه خارج ملعبه على ريال سوسييداد 2-1 في ختام المرحلة الـ30 من الدوري.وتساوى ريال مدريد وبرشلونة بعدد النقاط حيث يملك كل منهما 65 نقطة، مع تفوق لريال مدريد بالمواجهات المباشرة، اذ تغلب على منافسه 2-0 في الاول من مارس إيابًا بعد أن تعادلا ذهابًا بنتيجة 0-0 في 18 ديسمبر 2019.وكان برشلونة اكتفى بنقطة واحدة من مباراته ضد اشبيلية في افتتاح المرحلة الجمعة الماضي.وقرر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين إشراك صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز أساسيًا للمرة الاولى منذ أكتوبر الماضي في المباراة.والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، حيث فاز ريال مدريد ذهابًا في الدوري 3-1، وريال سوسييداد انتصر في مسابقة الكأس بنتيجة 4-3 في ربع النهائي.ولم يفز ريال سوسييداد منذ استئناف الدوري، حيث تعادل مع أوساسونا 1-1، وخسر أمام الأفيس 0 - 2، أما ريال مدريد فحقق فوزه الثالث تواليًا بعد انتصاره على أيبار 3 - 1 وعلى فالنسيا 3 - 0.ولم تسجل أي فرصة خطيرة على باب المرميين في مطلع المباراة إلى أن سدد الفرنسي كريم بنزيمه كرة قوية تصدى لها حارس سوسييداد أليكس ريميرو عند الدقيقة (36).وقام البرازيلي فينيسيوس جونيور بمجهود فردي رائع من خلال تخطيه مدافعين لسوسييداد داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة (43).واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر إعاقة فينيسيوس داخل المنطقة من قبل دييغو يورنتي تقدم لها قائد الفريق سيرخيو راموس مسجلًا هدفه السابع هذا الموسم، ولم يهدر فريق العاصمة الإسبانية أي من ركلات الجزاء الـ17 الأخيرة التي احتسبت له في الدوري المحلي.وعزز بنزيمة تقدم فريقه في المباراة بعد أن سيطر على الكرة داخل المنطقة وسدد كرة داخل الشباك عند الدقيقة (71). ورفع بنزيمة رصيده إلى 17 هدفًا هذا الموسم، وبفارق 4 أهداف عن لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين.ورد سوسييداد بهدف تقليص الفارق عندما وصلت الكرة داخل المنطقة إلى ميكل ميرينو ليسجل منها عند الدقيقة (83).// انتهى //01:19ت م0304