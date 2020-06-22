أديس أبابا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها عن تسجيل دول القارة الأفريقية 298 ألف و 370 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى غاية اليوم.وأضاف بيان صادر عن المركز أنه تم تسجيل 142 ألف و 745 حالة شفاء من الفيروس في دول القارة، لافتًا النظر إلى وفاة 7944 شخصا بهذا الوباء، وذلك بالتزامن مع وجود نحو 140 ألف مصاب داخل المستشفيات يتلقون العلاج.وتتصدر جمهورية جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية، من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تجاوزت إصاباتها 92 ألف حالة مؤكدة، تليها مصر بأكثر من 50 ألف إصابة.// انتهى //03:31ت م0311