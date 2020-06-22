ريو دي جانيرو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسقالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميا 50 ألف حالة اليوم في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت.// انتهى //04:00ت م0312