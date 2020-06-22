بيونس آيرس 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت الأرجنتين الأحد أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) تخطّت الألف وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد 40 ألفا.وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصا توفي منهم أكثر من ألف شخص.وفي الأيام الأخيرة سجلت إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.// انتهى //04:45ت م0313