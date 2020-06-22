عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يودّع سفير جمهورية ميانمار
فيصل بن مشعل يستعرض جهود جامعة القصيم في مواجهة كورونا
المملكة ترأس اجتماعاً أممياً لمكافحة الإرهاب
أسلوب جديد لحياة حذرة.. الحياة تعود إلى طبيعتها وفق بروتوكولات
سفارة المملكة في بغداد تعيد عدداً من الأسر السعودية
تحميل تطبيقي (تباعد) و (توكلنا) شرط لدخول إمارة القصيم ومحافظاتها
استقرار معدل عدوى «كورونا»
استمرار إيقاف الدروس وتعليم القرآن في المساجد
120 طبيباً سعودياً يوثّقون دور المملكة الإنساني في مستشفيات مصر
«الحياة» تعود من جديد إلى «شريان» جدة بـ «حذر»
أهالي الشرقية ينتقلون لمرحلة المسؤولية المشتركة
المملكة تدين عملية الطعن بريدينغ البريطانية
رفض فلسطيني للتهويد الإسرائيلي المبرمج
أردوغان في ليبيا.. إحياء لإرث إجرامي
الرئيس الأميركي يهاجم الاحتجاجات ويدافع عن إدارته لأزمة كورونا
ترمب عن بايدن: دمية في يد اليسار الراديكالي
مصر: السجن لـ 16 إرهابياً
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