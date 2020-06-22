الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يودّع سفير جمهورية ميانمارفيصل بن مشعل يستعرض جهود جامعة القصيم في مواجهة كوروناالمملكة ترأس اجتماعاً أممياً لمكافحة الإرهابأسلوب جديد لحياة حذرة.. الحياة تعود إلى طبيعتها وفق بروتوكولاتسفارة المملكة في بغداد تعيد عدداً من الأسر السعوديةتحميل تطبيقي (تباعد) و (توكلنا) شرط لدخول إمارة القصيم ومحافظاتهااستقرار معدل عدوى «كورونا»استمرار إيقاف الدروس وتعليم القرآن في المساجد120 طبيباً سعودياً يوثّقون دور المملكة الإنساني في مستشفيات مصر«الحياة» تعود من جديد إلى «شريان» جدة بـ «حذر»أهالي الشرقية ينتقلون لمرحلة المسؤولية المشتركةالمملكة تدين عملية الطعن بريدينغ البريطانيةرفض فلسطيني للتهويد الإسرائيلي المبرمجأردوغان في ليبيا.. إحياء لإرث إجراميالرئيس الأميركي يهاجم الاحتجاجات ويدافع عن إدارته لأزمة كوروناترمب عن بايدن: دمية في يد اليسار الراديكاليمصر: السجن لـ 16 إرهابياً// يتبع //06:01ت م0003