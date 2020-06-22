وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أدوار قيادية.. ومسؤولية متكاملة ) : الـتوجه الـذي اتخذته معظم بلاد الـعالـم في التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد كان في الغالب قائما على مبدأ التركيز في تهيئة الأوضاع الـداخلـية لتوفير بيئة تقي من آثار هـذه الجائحة التي تفاوتت قدرات الـدول في التعامل معها بتفاوت إمكانياتها سواء كانت الاقتصادية أو قدرتها على إدارة الأزمات، بينما كان المشهد في المملكة العربية الـسعودية متكاملا من حيث حسن إدارة الأوضاع الداخلية وبين القيام بالأدوار والمسؤوليات الدولية بشكل عام وخلال ترؤس مجموعة العشرين على وجه الخصوص، والـتي ارتبطت مبادرات المملكة خلالها بصورة وثيقة مع ما تعرض له المجتمع الـدولـي من أزمة اقتصادية وتراتبات مؤلمة بسبب جائحة كورونا، وكذلك فيما قامت به المملكة من خطوات ومبادرات لضمان استقرار أسواق النفط ودورها الرائد والقيادي في المبادرة والدعم بكل الصور الممكنة لحفظ الأمنين الإقلـيمي والـدولـي سواء من تهديد هـذا الـوباء أو من التهديدات الأخرى المرتبطة بالإرهاب والجرائم الإنسانية التي تقودها دول حاضنة للإرهاب وتقوم بها أذرعها في المنطقة.وبينت : الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه المندوب الدائم لـلـمملـكة الـعربية الـسعودية لـدى الأمم المتحدة الـسفير عبدالله المعلـمي بصفته رئيس المجلـس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤخرا، والعشرين للمجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNCCT) لمناقشة التقرير الـسنوي لـعام 2019 م، والاطلاع علـى برنامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم الدول الأعضاء في مقاضاة الإرهابيين المشتبه فيهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأسرهم، كذلـك الاطلاع علـى عرض مرئي بشأن استجابة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع جائحة كورونا المستجد، وكون المجلس الاستشاري الـذي يتألف من عضوية 21 دولـة بالإضافة للاتحاد الأوروبي كضيف، وترأسه المملكة من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يقدم المشورة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الـذي أسهمت المملـكة الـعربية الـسعودية في تأسيسه، وما سبقه من اجتماعات تنوعت حيثياتها ومحاورها ومبادراتها واتفقت أهدافها، يعكس حرص المملكة على ضمان سلامة الـعالـم من مختلـف الجوانب الاقتصادية والأمنية والإنسانية خاصة في ظل هذا التحدي غير المسبوق والذي سجلت فيه المملكة موقفا أبهر العالم وسيخلده التاريخ من حسن إدارة الأزمات ومواجهة مختلف التحديات والقدرة على القيادة المسؤولة.// يتبع //06:01ت م0005