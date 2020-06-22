وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( العودة الآمنة ): اليوم وبعد النجاح الكبير في السيطرة على فيروس كورونا المستجد تعود الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة إلى طبيعتها في جميع مناطق ومدن المملكة مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكافة الأنشطة، ومع هذه العودة تتعاظم مسؤولية المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال فلا مجال للتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية أو تجاهل الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة مما يعرضهم للعقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة لإجراءات الحد من انتشار الفيروس.وواصلت : وفي هذا الوقت يأتي استمرار تعليق العمرة والزيارة، مع مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر متسقاً مع الإجراءات المحلية والدولية حرصاً على صحة الجميع وفي إطار مسؤولية المملكة تجاه ضيوف الرحمن وسلامتهم.وختمت : لقد أكدت وزارة الصحة من قبل أن عودة الوباء واردة في حال لم يتم الالتزام بالإجراءات مما يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود بعد رفع المنع وعودة الأنشطة كافة، فالمسؤولية تقع الآن على عاتق المجتمع مع استمرار الجهات المعنية في مراقبة الوضع وإخضاع جميع الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية.// يتبع //06:01ت م0006