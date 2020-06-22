عام / "الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
نجران 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران ، تشمل مدينة نجران ، ومحافظات شرورة،وثار ،وحبونا ، ويدمة،وبدر الجنوب ،وخباش ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ،وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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