القاهرة 01 ذو القعدة1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصارة اليوم بردود الفعل الليبية والعربية على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة ليبيا، والتى أعربت عن تضامنها مع القاهرة وتأييدها حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي والأمن العربي .وأبرزت الصحف تضامن مملكة البحرين مع مصر والتأكيد على حقها فى حماية حدودها الغربية وذلك بعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تضامنهما مع مصر ووقوفهما إلى جانبها في حق الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة وتأييدهما حق مصر فى حماية حدودها الغربية من الإرهاب.ولفتت الانتباة إلى المظاهرات التي عمت مدن ليبية تأييدًا لموقف القاهرة وتنديدًا بالعدوان التركي مشيرة لمطالبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح فى بيان رسمي أمس الرئيس المصري بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي.وسلطت الضوء على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده غداً حول الوضع في ليبيا بناء على طلب مصر، للوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى مواصلة أنقرة عدوانها المستمر على العراق منذ عدة أيام وقصفها أمس قرى حدودية لقضاء زاخو، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، رغم التنديد العراقي الشعبي والرسمي.وأشارت إلى إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الانتخابي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما لأول مرة منذ 4 أشهر تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل حيث فتح النار على خصمه الديمقراطي جو بايدن واصفا إرثه السياسي بأنه 47 عاما كارثية.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها تظاهر الآلاف ضد العنصرية وسط لندن، ومقتل وإصابة 12 فى إطلاق نار بمظاهرات فلويد، ومقتل 8 فى تفجيرين بالصومال، وإعلان اسبانيا انتهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وإعلان فرنسا تسريع عملية إنهاء قيود احتواء الوباء ليتم استئناف الألعاب الرياضية والعودة للمدارس اعتباراً من اليوم .// انتهى //10:01ت م0021