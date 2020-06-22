نيودلهي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضة، 14 ألفا و821 إصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19) ، ليصل إجمالي المصابين إلى 425 ألفا و 282.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه تم تسجيل 455 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 699، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 237 ألفا و 195 حالة.// انتهى //10:02ت م0022