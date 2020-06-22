بيروت 1 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية للموقف الذي سيصدر اليوم عن اجتماع رؤساء الوزراء السابقون بشأن المشاركة في اللقاء الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون في 25 من الشهر الجاري في ظل توجه لعدد من الفرقاء الأساسيين لمقاطعة اللقاء بحجة عدم تضمنه مسودة بيان أو ثيقة.وتحدثت عن إعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أن العشرات من عناصر الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات لطيران التحالف في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.وأشارت صحف الإثنين إلى تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية بهدف حماية الحدود الغربية ودعم استعادة الأمن على الساحة الليبية.ولفتت الانتباه إلى إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.وأخبرت عن تأكيد الشرطة البريطانية أمس أنها تتعامل مع عملية الطعن في مدينة ريدينغ غرب لندن حيث قتل مهاجم ثلاثة أشخاص في حديقة مكتظة على أنها عمل إرهابي.وتطرقت صحف لبنان الى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيُعلن خلال اليومين المقبلين عن قيود جديدة على التأشيرات لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.// انتهى //10:06ت م0023